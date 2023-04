Met Koningsdag meer treinen rond drukke steden, mogelijk minder vervoer elders

De NS rijdt op Koningsdag met extra en langere treinen rondom plaatsen waar het spoorwegbedrijf drukte verwacht, zoals Amsterdam en Utrecht. Dat betekent dat er mogelijk minder treinen rijden in rustigere gebieden.

Op woensdagavond rijden vooral rond Utrecht, Den Haag en Rotterdam meer en langere treinen vanwege Koningsnacht. Ook op Koningsdag zelf rijden er op verschillende plekken in Nederland extra treinen.

Amsterdam is een van de plekken waar met Koningsdag elk jaar veel mensen naartoe trekken. De NS verwacht dat circa 200.000 bezoekers per trein naar de hoofdstad reizen. Het spoorbedrijf is naar eigen zeggen klaar voor die aantallen. Ook over drukte in de rest van het land maakt de vervoerder zich geen zorgen.

In de treinen is mogelijk ook kantoorpersoneel aan het werk. Eerder maakte de NS bekend kantoormedewerkers in te zetten vanwege personeelstekorten. Verder worden treinen vaker schoongemaakt.

Mogelijk minder treinen op rustige plekken

Daarnaast rijden er mogelijk minder treinen op plekken waar de NS minder of geen drukte verwacht, zegt een woordvoerder. Datzelfde gebeurde bijvoorbeeld ook tijdens de Formule 1-Grand Prix in Zandvoort.

Specifieke stations waar donderdag minder treinen rijden, kan de woordvoerder niet noemen. Ze raadt mensen aan voor hun reis de reisplanner te checken, zodat ze niet worden verrast.

Arriva zet in Friesland en Groningen langere en extra treinen in tijdens Koningsnacht en -dag. In Noord-Brabant rijden er op meerdere lijnen extra bussen.