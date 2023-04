Verwaarloosde vuurtoren Lange Jaap in Den Helder heeft nieuwe scheuren

Vuurtoren Lange Jaap in Den Helder heeft nieuwe scheuren. Ook zijn bestaande en kritische scheuren in de verwaarloosde en onveilige vuurtoren groter geworden.

De 63 meter hoge Lange Jaap bestaat uit gietijzeren delen. De scheuren zitten in de gevel, vloeren en kern van de vuurtoren, meldt Rijkswaterstaat. Dat die scheuren daar zaten, was al bekend. Nu is het voor eerst vastgesteld dat de scheuren ook toenemen.

De oorzaak van de problemen ligt bij de vloeren van de 145 jaar oude vuurtoren. Die zijn bij de bouw van Lange Jaap scheef geplaatst. Het gewicht van Lange Jaap, liefst 500.000 kilo, kan door de constructie niet goed over de toren worden verdeeld.

In 1998 kwam aan het licht dat de vuurtoren scheuren had als gevolg van de ongelukkige bouw. Sindsdien is de staat van de toren alleen maar verslechterd. Dat komt doordat Rijkswaterstaat als beheerder van de vuurtoren niet goed voor het bouwwerk heeft gezorgd, zo gaf de organisatie zelf toe.

Vrees dat Lange Jaap omvalt

De toren is al jaren niet meer open voor publiek. Twee jaar geleden ontstond zelfs de vrees dat Lange Jaap zou omvallen. Die angst is er nog steeds. De vuurtoren is volgens Rijkswaterstaat zelfs zo onveilig dat mensen geen herstelwerkzaamheden in en aan de toren kunnen doen.

Rijkswaterstaat heeft van experts en betrokkenen veertien ideeën binnengekregen om Lange Jaap te herstellen. Ingenieurs gaan deze voorstellen beoordelen. Ook is aan ingenieursbureau Movares gevraagd om te onderzoeken wat de nieuwe scheuren betekenen voor de veiligheid van de constructie van de vuurtoren.

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt willen Rijkswaterstaat en Den Helder er alles aan doen om de Lange Jaap te behouden.