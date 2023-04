DierenPark Amersfoort krijgt tientallen zakjes poep opgestuurd voor onderzoek

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

DierenPark Amersfoort heeft de afgelopen dagen tientallen zakjes met poep van huisdieren gekregen. De dierentuin had daarom gevraagd in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

"Het loopt inmiddels best wel goed. Ook vandaag is er al het nodige ingeleverd", zegt een woordvoerder van het dierenpark dinsdag.

Mensen hebben zakjes met uitwerpselen van hun huisdieren opgestuurd. Het gaat onder meer om poep van slangen, gekko's, honden, katten en konijnen. Zelfs de ontlasting van een wandelend blad kwam voorbij. "We hopen op zoveel mogelijk verschillende diersoorten. Alles is welkom", zegt de woordvoerder.

DierenPark Amersfoort wil onderzoeken hoelang eiwitten erover doen om voedsel te verteren en voedingsstoffen af te breken in het lichaam. Ook willen wetenschappers weten of planteneters andere eiwitten hebben dan vleeseters. De dierentuin werkt voor het onderzoek samen met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, dat de uitwerpselen onderzoekt.

Deelnemers moeten een klein beetje poep van hun huisdier verzamelen in een boterhamzakje of hondenpoepzakje. Dat zakje kan vervolgens in een hersluitbaar zakje met daarop een sticker met de diersoort en het ras. Voor de ingang van de dierentuin staat een grote box waar mensen de poep kunnen inleveren. De actie duurt nog tot 7 mei.