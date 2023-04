Verdubbeling aantal meldingen seksueel geweld na onthullingen The Voice

Het aantal mensen dat melding maakte van seksueel geweld is afgelopen jaar verdubbeld. De onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland spelen daarbij een belangrijke rol.

Dat soort berichten zorgen namelijk voor bewustwording, zegt Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). In totaal hielp het CSG in 2022 meer dan vijftienduizend slachtoffers van seksueel geweld. Het aantal mensen dat zich meldt neemt al langer toe.

De misstanden die zich afspeelden achter de schermen van The Voice kwamen begin 2022 naar buiten. De "aandacht en gevoeligheid" voor het thema zijn volgens Bicanic ook na het nieuws gebleven. "We zien dit onder andere terug in onze jaarcijfers."