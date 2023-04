Koningsdag wordt kouder dan Nieuwjaarsdag

Een winterjas is geen overbodige luxe op Koningsdag. Met 10 tot lokaal 15 graden is het op deze feestelijke donderdag zelfs een paar graden kouder dan op Nieuwjaarsdag. Gelukkig is er ook goed nieuws voor verkopers op de vrijmarkt: het is 's ochtends koud, maar wel droog.

In een groot deel van het land begint de dag met temperaturen rond het vriespunt, meldt Weeronline. Verder landinwaarts kan het zelfs een graadje vriezen.

Overdag komen de temperaturen uit op maximaal 11 graden in het noorden tot lokaal 15 graden in het zuiden. De koning viert zijn verjaardag in Rotterdam. Daar wordt het 13 tot 14 graden. Met deze temperaturen is Koningsdag kouder dan normaal. Gemiddeld is het op 27 april rond de 17 graden.

De dag begint droog. Ook laat de zon zich zien. In de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Het noorden van het land kan het langst van de zon genieten.