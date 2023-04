Voor tweede nacht op rij explosie in dezelfde Rotterdamse straat

Delen via E-mail

Aan de Crooswijkseweg in de Rotterdamse wijk Crooswijk heeft dinsdag voor de tweede nacht op rij een explosie plaatsgevonden.

Rond 4.50 uur was er een explosie in een woningcomplex. Dat was aan de overkant van het appartementengebouw waar maandagochtend rond hetzelfde tijdstip een ontploffing plaatsvond.