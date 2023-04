Anouar Taghi blijft twee weken langer vastzitten op verdenking drugshandel

Anouar Taghi blijft twee weken langer vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. De beslissing van de rechtbank in Zwolle liet even op zich wachten, omdat Taghi de rechter had gewraakt.

Taghi werd vrijdag in Utrecht aangehouden. Nadat hij naar het arrestantencomplex in Houten was gebracht, zouden er problemen zijn ontstaan rondom zijn advocaat Wesley van Soest.

Volgens Van Soest had de Landelijke Eenheid aan hem gevraagd zijn telefoon af te plakken. Pas dan zou het verhoor van Taghi mogen starten. De advocaat weigerde dat, omdat zulke huisregels volgens hem niet bestaan. Na een felle discussie met de rechercheur moest Van Soest het gebouw verlaten.

Een dag later mocht Van Soest zijn cliënt alsnog bezoeken. Toch besloot Taghi uiteindelijk zijn eigen verdediging te gaan voeren. "De meerwaarde van een advocaat bestaat niet als vrije toegang tot een advocaat zodanig wordt belemmerd dat deze zijn functie niet naar behoren kan uitoefenen", zegt Van Soest daarover.

Een woordvoerder van het Landelijk Parket zegt niet op de kwestie in te kunnen gaan.

Advocaat in rechtbank opnieuw geweigerd

Toen de 29-jarige neef van Ridouan Taghi maandag werd voorgeleid aan de rechter-commissaris, koos hij ervoor de onderzoeksrechter te wraken. In die wrakingsprocedure zou Anouar Taghi zich wél willen laten bijstaan door Van Soest.

Eenmaal aangekomen op de rechtbank in Zwolle, zou de advocaat opnieuw geweigerd zijn. Ditmaal door door de officier van justitie. Van Soest zou te horen hebben gekregen dat Taghi in beperkingen zit en daarom met niemand contact mag hebben.

Wat is het wraken van een rechter? Een rechter kan worden gewraakt als de betrokkenen denken dat een bepaalde rechter of meerdere rechters partijdig zijn. Als er dan inderdaad sprake is van partijdigheid, wordt de rechter vervangen. Een partij kan de rechter(s) voor, tijdens of na (maar voor de uitspraak) wraken.

Drugshandel komt bovenop bestaande verdenking

Uiteindelijk werd het wrakingsverzoek afgewezen en de hechtenis van Taghi met veertien dagen verlengd. De verdenking van drugshandel komt bovenop de al bestaande verdenking dat Taghi de leider is van een criminele organisatie die zich bezighield met autodiefstal.

Zijn bende zou de gestolen auto's hebben geleverd waarmee Derk Wiersum in de gaten werd gehouden voordat hij werd vermoord. De toenmalig advocaat van kroongetuige Nabil B. werd in september 2019 doodgeschoten in Amsterdam.