Discriminatie blijft toenemen, maar valt wel minder op door 'coronajaar'

Het aantal meldingen van discriminatie heeft ook in 2022 een stijgende lijn vertoond. Vergeleken met coronajaar 2021 is het aantal meldingen juist gedaald, maar dat beeld is vertekend. "De cijfers geven mij geen geruststellend gevoel", zegt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) tegen NU.nl.

De stijgende lijn blijkt uit het jaarlijkse rapport Discriminatiecijfers, dat in opdracht van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is samengesteld.

Het aantal discriminatiemeldingen bij antidiscriminatiebureaus daalde in 2022 tot 5.281, blijkt uit het rapport. Dat is bijna een kwart minder dan in 2021.

Volgens de onderzoekers komt dat doordat er vorig jaar minder meldingen binnenkwamen over de coronamaatregelen. Tijdens de coronacrisis voelden mensen zich gediscrimineerd door die maatregelen. In 2019 was het aantal meldingen van discriminatie nog 4.382.

Volg dit onderwerp Volg discriminatie en racisme Blijf met meldingen op de hoogte

Politie telt al een paar jaar meer meldingen

Ook bij de politie stijgt het aantal meldingen van discriminatie al een aantal jaren, met of zonder corona. De politie registreerde vorig jaar 6.738 incidenten. Dat is 2 procent meer dan het jaar ervoor en bijna een kwart meer dan drie jaar geleden.

Naast de politie en de antidiscriminatiebureaus kun je met een discriminatieklacht terecht bij het College voor de Rechten van de Mens, Meldpunt Internet Discriminatie (MiND), de Ombudsman en de Kinderombudsman.

Bij het College, MiND en de Ombudsman kwamen in 2022 minder meldingen binnen dan een jaar eerder. Tegelijkertijd kreeg de Kinderombudsman vorig jaar 26 meldingen, tegenover 10 in 2021.

Het percentage meldingen dat bij de Ombudsman is gedaan is wel hetzelfde gebleven. Volgens het rapport kan de daling bij het College te maken hebben met de 'coronapiek' in eerdere jaren.

Veel incidenten op de arbeidsmarkt

Uit het rapport blijkt dat het meest wordt gediscrimineerd op herkomst. Maar ook seksuele geaardheid, antisemitisme, handicap en geslacht zijn veel voorkomende discriminatiegronden. De gevallen van leeftijdsdiscriminatie namen juist af.

Veel incidenten doen zich volgens de onderzoekers voor op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het zowel om de werkvloer als bij sollicitaties, ontslagen en promoties.

Ook worden er meldingen gedaan van discriminatie door taxibedrijven, verzekeringen, sportscholen en uitvoeringsbedrijven die onder meer gaan over toeslagen en uitkeringen.

De Kinderombudsman krijgt vooral meldingen uit het onderwijs. Die lopen uiteen van pesten tot het (onterecht) krijgen van een lager schooladvies.

Antidiscriminatiebureaus willen beter te vinden zijn

De antidiscriminatiebureaus willen makkelijker vindbaar zijn voor mensen die denken te maken te hebben met discriminatie. Daarom gaan ze vanaf 1 januari samen verder onder de naam Discriminatie.nl.