Stemmen voor Turkse verkiezingen in Nederland van start

In Amsterdam, Den Haag, Deventer en Eindhoven kunnen Turkse Nederlanders vanaf vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuwe Turkse president en een nieuw parlement. De stembussen blijven een paar dagen open. De verkiezingen in Turkije zelf zijn over twee weken, op 14 mei.

In Amsterdam wordt gestemd in de RAI, terwijl de stembussen in Deventer in sporthal De Scheg staan. De stemlocatie in Den Haag is het congrescentrum GIA, die in Eindhoven het Van der Valk Hotel.

Stemmen in Eindhoven kan tussen 9.00 en 18.00 uur. Maandagavond 1 mei sluiten de stembussen daar. In Amsterdam, Den Haag en Deventer kan er tot en met 7 mei gestemd worden. Bovendien blijven de stemlokalen daar tot 21.00 geopend. Om te kunnen stemmen heb je Turkse ID-kaart, paspoort, trouwboekje of rijbewijs nodig.

Bij de vorige stembusgang in 2018 brachten in vijf dagen 121.508 van de ruim 260.000 kiesgerechtigden in Nederland hun stem uit voor de parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije. Dat was toen een recordaantal. Dit jaar is de verwachting dat 56 procent van de kiesgerechtigden gaat stemmen, blijkt uit onderzoek van Instituut Clingendael.

Vijf jaar geleden haalde president Recep Tayyip Erdogan in Nederland 72,8 procent van de stemmen. Zijn partij AKP haalde 63 procent. Alleen in België haalde de zittende president een hoger percentage van de stemmen (74,9 procent).