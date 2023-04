Almere krijgt laatste kans om zelf woningen aan te wijzen voor statushouders

Delen via E-mail

Almere moet uiterlijk 2 juni met een plan van aanpak komen voor het huisvesten van honderden statushouders in de gemeente. Als de gemeente dat niet doet, gaat de provincie zelf woningen in Almere aanwijzen.

Almere heeft al drie keer uitstel gekregen voor een plan om statushouders te huisvesten. De recentste deadline lag op 15 maart. Nu blijkt dat er toen wel een plan lag, maar dat de burgemeester en wethouders dat niet hebben ingediend. Volgens de provincie wilden ze eerst meer draagvlak in de gemeenteraad en bij woningcorporaties regelen.

Statushouders zijn asielzoekers die recht hebben op een woning, omdat al beslist is dat zij in Nederland mogen blijven. Almere moet enkele honderden statushouders onderbrengen. Als de stad niet binnen de deadline met een plan komt, buigt de provincie zich er op kosten van de gemeente over.