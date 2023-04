Alleen hoofdverdachte Sanil B. blijft vastzitten in zaak-Carlo Heuvelman

Sanil B. blijft voorlopig vastzitten voor de verdenking dat hij betrokken is bij de dood van Carlo Heuvelman. De rest van de verdachten die nog vastzaten voor hun rol bij het uitgaansgeweld in Mallorca in 2021, komen wel vrij.

Dat betekent dat Mees T. en Hein B. ook op vrije voeten komen. Hun hechtenis wordt geschorst tot aan de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.

Die zaak draait om meerdere gevechten in de nacht van 13 op 14 juli 2021 in het uitgaansgebied van El Arenal op het eiland Mallorca. Bij die gevechten raakten jongens gewond en werd er doorgetrapt op slachtoffers terwijl die op de grond lagen. Carlo werd dusdanig hard geraakt dat hij op 18 juli overleed aan hersenletsel.

T. en B. zouden volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook een rol hebben gespeeld bij de dood van Carlo, maar zij werden hier door de rechtbank van vrijgesproken. Het gerechtshof in Leeuwarden besloot in dit geval zelfstandig de hechtenis per direct te schorsen.

De advocaat van B., Daniël Fontein, had namelijk gevraagd om zijn cliënt per augustus van dit jaar vrij te laten. Dan zou B. in september weer aan zijn studie kunnen beginnen. "Het hof geeft hiermee dus wel een duidelijk signaal af", aldus Fontein in een reactie op de beslissing.

Sophie Hof, de advocaat van T., had ook niet om schorsing gevraagd. De advocaten van Daan van S. en Kaan B. vroegen wel hun cliënten vrij te laten en hun verzoek werd ingewilligd.