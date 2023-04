Aangehouden advocaat Inez Weski hoort vandaag of ze langer blijft vastzitten

Vandaag wordt duidelijk of het Openbaar Ministerie (OM) Inez Weski langer in de cel wil houden. Als dat zo is, moet de advocaat worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Haar voorarrest kan met maximaal veertien dagen verlengd worden.

De 68-jarige Weski staat hoofdverdachte Ridouan Taghi bij in het liquidatieproces Marengo. De advocaat is vrijdag aangehouden.

Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en schending van geheimen. Mogelijk heeft Taghi via Weski met de buitenwereld kunnen communiceren, terwijl hij vastzat in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Het kantoor en de woning van Weski zijn doorzocht.

Na haar aanhouding is de zitting in het Marengo-proces van dinsdag uitgesteld. De rechtbank heeft dit besloten na een verzoek van de advocaten die het woord zouden voeren.