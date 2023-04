Ruim twintig mensen moeten hun huis verlaten na explosie in Rotterdamse portiek

In een portiek van een woningcomplex in Rotterdam heeft maandag rond 5.00 uur een explosie plaatsgevonden. Alle wooneenheden in het complex zijn ontruimd, laat de politie weten.

Het incident gebeurde in een complex aan de Crooswijkseweg in de wijk Kralingen-Crooswijk.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat "zeker meer dan twintig" personen hun woning hebben moeten verlaten. Niemand is gewond geraakt.

Het is nog niet bekend wat de explosie heeft veroorzaakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.

