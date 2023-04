Minder bijen geteld bij jaarlijkse bijentelling door koud weer

Er zijn tijdens de Nationale Bijentelling minder bijen geteld dan vorige jaren. Dat komt volgens de organisatie door het koude weer. Daardoor lieten de bijen zich minder zien. De landelijke telling vond vorig weekend plaats en werd met een week verlengd wegens de lage temperaturen.

De honingbij was wel minder vaak te zien dan andere jaren. Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur en bijenexpert bij Naturalis, zegt dat dit mogelijk te maken heeft "met een hogere sterfte in de winterperiode".

In Nederland komen ongeveer 360 bijensoorten voor. De helft daarvan wordt bedreigd en bijna 35 bijensoorten zijn inmiddels verdwenen. Het jaarlijks tellen van bijen is volgens de organisatie dan ook belangrijk. Onderzoekers willen meer te weten komen over hoe het met de verschillende populaties in ons land gaat.