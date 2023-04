Weekweerbericht: Een regenachtige week, maar Koningsdag blijft gespaard

Voor veel mensen begint deze week al de meivakantie, maar het weer zit nog niet mee. Het wordt fris en regenachtig. Voor Koningsdag is er nog hoop, want dan worden zonnige perioden verwacht.

In de eerste helft van de week liggen de temperaturen veel lager dan gebruikelijk, meldt Weerplaza . Op zondagmiddag neemt de bewolking al steeds meer toe en gaat het regenen. Die regen blijft hangen tot maandag. Later op de dag komen er dan nieuwe regenbuien onze kant op en gaat het ook flink waaien.

Dinsdag blijft het flink waaien, vooral in de kustgebieden en rond het IJsselmeer. Maar het gaat wel minder regenen en het wordt iets zonniger. Aan de kust ligt de temperatuur tussen de 8 en 10 graden, landinwaarts wordt het 10 tot 12 graden. Dat is veel te laag voor de tijd van het jaar, aldus Weerplaza. 15 tot 17 graden zou volgens de weerdienst veel beter bij de tijd van het jaar passen.

Vanaf woensdag wordt het beter. De dag zal grotendeels droog en zonnig verlopen. Het wordt dan 9 tot 11 graden. Dat is goed nieuws voor Koningsdag op donderdag, want dan blijft het droog en zonnig. Ook staat er dan weinig wind. In de middag kan er wel wat meer hoge bewolking vanuit het zuiden komen, maar het blijft droog. Er zit zelfs een stijgende lijn in de temperatuur. In de middag wordt het 11 tot 15 graden.