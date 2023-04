Marengo-zitting uitgesteld na arrestatie Weski, advocaten reageren geschokt

Delen via E-mail

De rechtbank Amsterdam heeft de zitting van aanstaande dinsdag in het omvangrijke liquidatieproces Marengo uitgesteld. De advocaten die dan het woord zouden voeren, hebben daarom gevraagd.

Het Marengo-proces draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Het proces staat onder hoogspanning. Dat komt door onder meer de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. in maart 2018. Dat gebeurde een week nadat justitie had bekendgemaakt over een kroongetuige te beschikken.