Gebiedsverbod van vijf klimaatactivisten verlengd tot rechter uitspraak doet

Justitie heeft een gebiedsverbod van vijf klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) verlengd. Tot de rechtbank kan beoordelen of de activisten een strafbaar feit hebben gepleegd, mogen ze niet op de Utrechtsebaan in Den Haag komen.

Het gebiedsverbod geldt voor het begin van de A12 in Den Haag. De zitting over de klimaatactivisten is op 19 juli, de uitspraak volgt twee weken later. Inmiddels heeft Extinction Rebellion dat stuk snelweg wel aangewezen voor een nieuwe demonstratie. Die betoging staat gepland voor eind mei.