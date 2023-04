Weerbericht: Droge en zonnige ochtend, later op de dag kans op regen

In heel het land is het zondagochtend droog en schijnt geregeld de zon. Later op de dag slaat het weerbeeld om en is er kans op regen.

Vanaf de middag zal de bewolking wat toenemen. Een regengebied trekt dan vanuit het zuiden het land binnen.

De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 18 graden. Daarmee is het minder zacht dan zaterdag. De wind komt uit het zuidwesten en is matig van kracht. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn.

