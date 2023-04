Weerbericht: Code geel in noordoosten van het land wegens dichte mist

Delen via E-mail

Het KNMI heeft voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zondagochtend code geel uitgegeven vanwege dichte mist, De waarschuwing geldt tot 8.00 uur.

Zodra de mist is verdwenen is er aardig wat ruimte voor de zon, maar in de middag slaat het weerbeeld om. De bewolking neemt toe en een regengebied trekt vanuit het zuiden het land binnen.