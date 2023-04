Na 26 jaar komt er een einde aan cold case Groningse psycholoog Els Slurink

De rechter doet dinsdag uitspraak in de hogerberoepszaak tegen de 46-jarige Jahangir A. De man uit Geldrop zou in 1997 de Groningse psycholoog Els Slurink (33) om het leven hebben gebracht. Een DNA-match in 2020 bracht de cold case aan het rollen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw een gevangenisstraf van tien jaar geëist tegen de verdachte. Die straf hoorde A. vorig jaar ook van de rechter, waarna hij in hoger beroep ging. De man ontkent alle betrokkenheid. Volgens hem moet zijn DNA op een indirecte manier onder de vingernagels van Slurink terecht zijn gekomen.

In de nacht van 20 op 21 maart 1997 werd Slurink met één steekwond, recht in haar hart, om het leven gebracht. Het wapen werd nooit gevonden en er waren geen braaksporen. Buurtbewoners hoorden die nacht wel voetstappen en geruzie tussen een man en een vrouw. Ook werden een pijnkreet, een bonk en een openstaande achterdeur waargenomen. Onder de vingernagels van Slurink vond de politie DNA van een onbekende.

In datzelfde jaar jaar werd A. opgepakt voor een overval in Groningen en werd DNA bij hem afgenomen. In 2020 leverde dat dankzij nieuwe technieken een match op met het DNA onder de nagels van Slurink. Daarop werd A. tot tien jaar cel veroordeeld. Hij had al meerdere geweldsdelicten op zijn naam staan.

Verdachte stelt dat DNA via bezorging of ov is overgebracht

Volgens het OM is het aannemelijk dat Slurink het gezicht van de verdachte openkrabde. A. zelf stelt dat het DNA mogelijk op een andere wijze bij Slurink terecht is gekomen. In die periode werkte hij veel als krantenbezorger en maaltijdbezorger. Ook zegt de verdachte dat het DNA mogelijk via het openbaar vervoer of een winkelwagentje op Slurink is overgebracht. Deskundigen achten die kans zeer klein.

De advocaat van A. oppert dat het DNA mogelijk 'vervuild' is en wil dat daarom opnieuw laten onderzoeken. Volgens de rechtbank is er niets verkeerd gegaan met het behandelen en bewaren van de DNA-monsters en is nieuw onderzoek daarom niet nodig.

Persoonlijk motief, seksueel motief of een insluiper?

De doodslag van Slurink bleef jaren onopgelost en werd een zogeheten cold case. De cold case van Slurink kreeg veel aandacht in Groningen. De politie hing door heel de stad grote posters op met de oproep om met informatie te komen over de zaak.

De recherche ging lang uit van een persoonlijk motief. Slurink deed namelijk onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en een van de theorieën was dat ze was gedood door een van misbruik verdachte vader die boos was. Ongeveer een maand voor haar dood gooide iemand al een putdeksel door haar raam.

Agenten die belast waren met de cold case denken nu dat de dader mogelijk een insluiper was en dat Slurink hem niet kende. "Ze had aan de achterkant geen gordijnen voor het raam. Mogelijk heeft een inbreker vanuit de tuin naar binnen gekeken, zag hij spullen die voor hem de moeite waard leken en is hij via de niet afgesloten keukendeur het huis binnengegaan", zei de politie ruim twee jaar geleden.