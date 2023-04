Touringcar in brand op A2, snelweg tussen Utrecht en Amsterdam afgesloten

Op de A2 tussen Breukelen en Vinkeveen is zaterdag een Franse touringcar in brand gevlogen. Door de grote rookontwikkeling is de doorgaans drukke snelweg in de richting van zowel Utrecht als Amsterdam afgesloten.

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht zijn er geen gewonden gevallen. Alle inzittenden konden op tijd uitstappen. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Rijkswaterstaat meldt dat de passagiers achter de vangrail staan en dat er inmiddels vervangend vervoer is geregeld.

Het verkeer vanuit Utrecht wordt omgeleid via Hilversum, over de A27 en de A1. Het verkeer vanuit Amsterdam wordt vanaf knooppunt Holendrecht omgeleid via de A9, A1 en A27.