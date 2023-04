A2 weer bijna helemaal open nadat touringcar in brand was gevlogen

Op de A2 tussen Breukelen en Vinkeveen is zaterdag een Franse touringcar in brand gevlogen. Door de grote rookontwikkeling was de doorgaans drukke snelweg in de richting van zowel Utrecht als Amsterdam tijdelijk afgesloten. Inmiddels is de weg weer bijna helemaal open.

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht zijn er geen gewonden gevallen. Alle inzittenden konden op tijd uitstappen. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Rijkswaterstaat meldt dat de gestrande reizigers naar een hotel in de buurt van de snelweg zijn gebracht en dat er vervangend vervoer voor ze is geregeld.