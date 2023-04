Nieuwe leden van Amsterdams studentencorps jarenlang geschopt en geslagen

Delen via E-mail

Het onderzoek, uitgevoerd door een advocatenkantoor in opdracht van ASC/AVSV, toont aan dat er van 2017 tot 2021 sprake was van structureel geweld tegen nieuwe leden. Dat vond plaats bij alle zogeheten herendisputen van het studentencorps. Details van de misstanden ontbreken, doordat ASC/AVSV alleen de aanbevelingen uit het onderzoek deelde met Trouw.

De aanbevelingen alleen al tonen aan dat er veel mis was bij de Amsterdamse studentenvereniging. Zo mochten nieuwelingen structureel te weinig slapen en kregen ze vaak slecht en te weinig eten. Verder was er een groter risico op grensoverschrijdend gedrag, als gevolg van de seksueel getinte activiteiten bij alle disputen (dus ook bij de vrouwen).

De aanleiding tot het onderzoek was het vervroegde afbreken van de ontgroening in de zomer van 2021. Die werd afgebroken vanwege geweld bij meerdere disputen, waaronder dat van de voorzitter, tegen nieuwe leden.

Het Amsterdamse studentencorps biedt nu excuses aan. "De omvang, ernst en aard van de vele misstanden hebben ons geschokt. Het is duidelijk dat onze verenigingscultuur verrot was", zegt de studentenvereniging.

Het is niet de eerste keer dat de studentenvereniging in opspraak komt. Vorig jaar doken beelden op van een toespraak waarin vrouwen door meerdere mannen "hoeren" en "sperma-emmers" werden genoemd.

In 2016 belandden drie studenten van het corps in het ziekenhuis, doordat zij tussen afval moesten slapen en in de gracht moesten zwemmen.