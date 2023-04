Weerbericht: Het wordt een zachte dag, maar wel met bewolking en regen

Delen via E-mail

Het wordt een zachte dag met temperaturen die kunnen oplopen tot lokaal 20 graden. Alleen in de ochtend laat de zon zich even zien, daarna ontstaat bewolking en komt er regen.

In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe. Er trekt een regengebied vanuit het zuiden ons land binnen. Vooral landinwaarts kan er regen vallen. Het westen en noordwesten blijven mogelijk droog.

Tijdens de buien daalt de temperatuur naar een graad of 14. De wind is zwak, kracht 1 of 2.