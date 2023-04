Slecht weer leidde in hele land tot problemen, Kamasutrabeurs in Utrecht ontruimd

Het KNMI gaf vrijdagavond in het hele land code geel uit vanwege onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties op de weg. Daarnaast werden voetbalwedstrijden stilgelegd en is de Jaarbeurs in Utrecht uit voorzorg ontruimd en afgelast.

Code geel bleef tot middernacht van kracht. Aan het begin van de nacht verlieten de buien via het noorden het land.

Op de A12 tussen Arnhem en Utrecht is het vrijdagavond spekglad geworden door een hagelbui. Door die gladheid gebeurde er een ongeluk waardoor de snelweg in de richting van Utrecht dicht was, meldde de ANWB.

De gladheid zorgde ook op de A30 voor een ongeluk waarbij een auto in de vangrail terechtkwam.

Kamasutrabeurs werd afgelast

De Jaarbeurs in Utrecht waar de Kamasutrabeurs werd gehouden, werd ontruimd. Er staat een kraan in de buurt van het pand en vanwege de weersomstandigheden was er kans dat deze zou omvallen, meldde een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De Jaarbeurs besloot zelf uit voorzorg om het pand te ontruimen. Velen gingen volgens een woordvoerder meteen naar huis. Zo'n twee- tot drie honderd mensen werden in andere delen van de Jaarbeurs opgevangen.

De Kamasutrabeurs werd voor de rest van de avond afgelast op advies van de politie. De organisatie meldde dat de tickets van vrijdag ook geldig zijn voor zaterdag.

Meerdere blikseminslagen gemeld

In Noord-Brabant en Limburg zijn meldingen gedaan van blikseminslagen. In Brabant sloeg de bliksem in op de zonnepanelen van een woning. Niemand raakte gewond.

In het Limburgse Melderslo sloeg de bliksem in een boom die later door de brandweer werd omgezaagd. Door de inslag zaten enkele huishoudens zonder televisie.

De wedstrijden tussen Almere City en PEC Zwolle en tussen Telstar en VVV Venlo werden tijdelijk stilgelegd vanwege het weer.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.