A73 weer open na urenlange afsluiting door botsing tussen vier auto's

De A73 tussen Roermond en de aansluiting op de A2 bij Maasbracht is vrijdag in zuidelijke richting urenlang afgesloten geweest door een ongeluk. Daarbij raakten vijf mensen gewond en waren in totaal vier auto's betrokken.

Er ontstonden lange files, en het verkeer naar het zuiden werd in Venlo omgeleid via Eindhoven. In en rond Roermond liep het verkeer vast. Om 19.15 uur meldde Rijkswaterstaat dat de weg weer vrijgegeven was en losten de files zich geleidelijk op.