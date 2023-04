Dit is het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: Nederlandse onderzoekers hebben de zeebodem bij Kenia nieuw leven ingeblazen met kunstrif. En 47 jaar na zijn dood krijgt een Nederlandse verzetsheld alsnog een hoge onderscheiding.

Nederlandse onderzoekers blazen zeebodem in Kenia nieuw leven in met kunstrif

Rusland en Oekraïne hebben vorig weekend gevangenen uitgeruild ter ere van orthodox Pasen. Rusland liet 130 Oekraïners vrij, meldden de autoriteiten in Kyiv. Het is niet bekend hoeveel Russen zijn vrijgelaten.

"We halen 130 van onze mensen naar huis", liet een belangrijke functionaris van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky weten via Telegram. De uitruil begon al een paar dagen voor het weekend.

Zowel Zelensky als de Russische president Poetin hield zondag een toespraak vanwege orthodox Pasen. Zelensky ziet in de wederopstanding van Jezus een symbool voor de Oekraïense overwinning in de oorlog. Poetin prees de rol van de Russisch-orthodoxe Kerk en ziet Pasen als een inspiratie voor hoop.

Voor het eerst sinds 2004 is in Tsjaad weer een leeuw in het wild gezien. De leeuwin is onlangs in een nationaal park op camera vastgelegd.