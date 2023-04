Verzetsheld krijgt 47 jaar na dood hoge onderscheiding door uitzondering kabinet

Het kabinet wil dat de in 1976 overleden verzetsheld Jan Zwartendijk een van de hoogste Nederlandse koninklijke onderscheidingen krijgt. De ministerraad heeft vrijdag de juridische hobbels weggenomen die de onderscheiding tegenhielden. Eerder drong de Kamer aan op zijn benoeming.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verstrekte Zwartendijk als consul in Litouwen zo veel mogelijk visa aan Joden op de vlucht. De diplomaat redde uiteindelijk meer dan tweeduizend mensen. Het kabinet wil dat Zwartendijk daarvoor de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon krijgt.

"Zwartendijk verdient erkenning, een standbeeld en een prominente plek in onze geschiedenisboeken. Pijnlijk genoeg gaf Nederland hem niets van dat alles", schreven alle Kamerleden in februari in een brief aan het kabinet en de koning. In die brief vroegen ze Zwartendijk te benoemen tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de hoogste koninklijke onderscheiding.

"Over deze Nederlandse Schindler zijn geen speelfilms gemaakt. Onze kinderen worden niet met hem grootgebracht. Erkenning kreeg hij ook niet. Integendeel zelfs, zijn heldenmoed werd beloond met een reprimande van het ministerie van Buitenlandse Zaken wegens de schending van consulaire richtlijnen", stond verder in de brief.

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon Zwartendijk krijgt de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, in het goud. Dat is "de oudste en belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor dappere daden die zijn verricht buiten een strijd", schrijft de Kanselarij der Nederlandse Orden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de penning in het goud voor het laatst toegekend in 1964, en slechts 99 keer sinds 1822.

Besluit uit 1951 blokkeerde eerbetoon

Het Kapittel voor de Civiele Orden gaat over de onderscheidingen in Nederland. Sinds 1951 is een besluit van de ministerraad van kracht dat het niet mogelijk maakte om mensen te onderscheiden voor hun verzetsdaden in de Tweede Wereldoorlog, zegt een woordvoerder van vicepremier Wopke Hoekstra tegen NU.nl.

Daardoor was het eren van Zwartendijk niet mogelijk. De ministerraad heeft vrijdag besloten een uitzondering te maken, waardoor Zwartendijk wel benoemd kan worden. "Maar dat is echt een uitzondering. Het is niet de bedoeling dat dit vaker gaat gebeuren", zegt de woordvoerder.

Zwartendijk heeft al koninklijke onderscheiding

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is een andere onderscheiding dan de Tweede Kamer eerder voorstelde. Zwartendijk kan niet tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw worden benoemd, omdat hij al ridder in de Orde van Oranje-Nassau is, zegt de woordvoerder van Hoekstra.