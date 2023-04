Weekendweerbericht: Wisselvallig, maar lokaal 20 graden mogelijk op zaterdag

Er staat ons een wisselvallig weekend te wachten, maar het wordt niet koud. Zo kan het lokaal 20 graden worden, meldt Weerplaza . Vrijdag was officieel de eerste lokale warme dag van het jaar.

De temperatuur kwam vrijdag uit op 20,1 graden in Eelde in Drenthe. Voor een eerste lokale warme dag moet het op een van de officiële meetpunten in Nederland minimaal 20,0 graden worden.

Zaterdag begint de dag droog. In de ochtend laat de zon zich af en toe zien. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe waardoor in het zuiden en zuidwesten al in de ochtend een bui kan vallen. Daarna verspreiden de buien zich verder over Nederland.

Ondanks de regen wordt het niet koud. In het oosten en noordoosten kan het lokaal 21 graden worden. In de rest van het land schommelt de temperatuur tussen maximaal 15 tot 19 graden.

Zondag wordt het minder warm. De temperatuur komt in de middag uit op 11 graden in het westen tot lokaal 15 graden in het oosten van het land. Op de laatste weekenddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Er vallen enkele buien.

Na het weekend draait de wind naar het noordwesten en wordt het koeler. In de vroege ochtend komt het kwik mogelijk maar net boven nul uit.