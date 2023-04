Groningse ziekenhuizen niet onderzocht in zaak verdachte verpleegkundige

Het UMCG en het Martini Ziekenhuis zijn geen onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar de verpleegkundige die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten in een Drents ziekenhuis. Mogelijk was de man ook bij de Groningse ziekenhuizen werkzaam.

Volgens de Groningse ziekenhuizen richt het onderzoek zich uitsluitend op de periode dat de verpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen werkte.

Dagblad van het Noorden meldde eerder dat de man ook in het Groninger Martini Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) werkte. De Groningse ziekenhuizen kunnen niet bevestigen dat de man bij hen werkzaam was.

Op maandag hield de politie een dertigjarige man aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De man werkte sinds oktober 2019 in het Drentse ziekenhuis. Tijdens de coronapandemie was hij verpleegkundige op de longafdeling waar de verdachte overlijdens plaatsvonden. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het gaat en wat er precies is gebeurd.