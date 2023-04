Politie vindt tientallen vuurwapens in garageboxen in Ridderkerk

De politie heeft na maandenlang onderzoek naar de handel in vuurwapens vijf mannen aangehouden. Bij acties in Zuid-Holland vonden agenten dinsdag bijna veertig vuurwapens, waaronder zo'n vijftien automatische. Ook vonden ze zakken vol munitie en ruim honderd jerrycans met vloeistoffen bedoeld voor het produceren van drugs.

Arrestatieteams deden dinsdag invallen op een bedrijventerrein in Ridderkerk en woningen in Rotterdam, Zwijndrecht en Vlaardingen. Ook doorzocht de politie twee garageboxen in Ridderkerk en een woning in Hendrik-Ido-Ambacht.

In de garageboxen vonden agenten 36 van de in totaal 39 wapens. "Zoveel wapens in één onderzoek, dat zien we zelden. Zeker niet met wapens van dit kaliber", zegt Brigit Nolden, sectorhoofd van de Dienst Regionale Recherche. "De hoeveelheid en type wapens bevestigen het vermoeden van grootschalige handel in vuurwapens door de verdachten."