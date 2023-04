Steeds meer ouders hebben vrijstelling waardoor hun kind niet naar school hoeft

Ouders krijgen steeds vaker een vrijstelling waardoor hun kind niet naar school hoeft. Dat meldt het onderzoeksprogramma Argos . Deze ouders krijgen de vrijstelling op basis van hun religie of levensovertuiging. Leerplichtambtenaren en deskundigen maken zich daar zorgen over.

Ouders zijn verplicht hun kinderen naar school te laten gaan. Maar in de Leerplichtwet staat een uitzondering voor ouders met een bepaalde religieuze of andere overtuiging. Het gaat bijvoorbeeld om streng christelijke mensen, mensen met een spiritueel-humanistische of holistische achtergrond of mensen die de overheid niet erkennen.

In het schooljaar 2013/2014 hadden nog 575 kinderen in Nederland op basis daarvan een vrijstelling. In het schooljaar 2021/2022 waren dat al 1.771 kinderen. Dat is een verdrievoudiging.

Onderwijsjurist Carolien de Bruin zegt tegen Argos dat de toename komt doordat ouders mondiger zijn geworden. "Ze gaan minder mee in het systeem en denken vooral: 'Wat is goed voor mij en mijn kind?'"

Geen zicht op thuisonderwijs

Ouders moeten de vrijstelling elk jaar opnieuw aanvragen. Ze moeten onder meer bewijzen dat er binnen redelijke afstand van hun huis geen school is die bij hun levensovertuiging past.

Het is de bedoeling dat kinderen met een vrijstelling thuisonderwijs krijgen. Maar de overheid heeft geen zicht op hoeveel kinderen precies thuisonderwijs krijgen, en of dat goed onderwijs is.

Uit een enquête van leerplichtbranchevereniging Ingrado blijkt dat veel organisaties zich daarover zorgen maken. Kinderrechtenonderzoeker Marieke Hopman zegt in het programma dat het thuishouden van deze kinderen een schending is van het recht op onderwijs.