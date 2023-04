We laten ons sinds corona vaker testen op soa's, vooral meer gonorroegevallen

De GGD's hebben in 2022 vaker getest op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) dan voor de coronapandemie. Mensen bleken vaker chlamydia te hebben opgelopen dan in 2019, maar vooral de toename van het aantal gonorroegevallen valt op.

Er werden vorig jaar in totaal 164.715 tests uitgevoerd. Dat waren er meer dan in 2019 - het laatste jaar voor corona - toen ruim 150.000 tests werden afgenomen. In coronatijd werden minder soatests afgenomen doordat de zorg werd afgeschaald.

Een pilot waarvoor mannen die seks hebben met mannen de hiv-preventiepil PrEP testen, verklaart die toename deels. Als onderdeel van die pilot worden zij namelijk getest op soa's. Maar de GGD's zagen ook dat vrouwen, heteroseksuele mannen en andere mannen die seks hebben met mannen zich iets vaker lieten testen.

Chlamydia, de meestvoorkomende soa, werd bijna 25.000 keer vastgesteld. Mensen die een test lieten afnemen testten vaker positief op chlamydia dan in 2019. Zo werd bij 21,2 procent van de heteroseksuele mannen chlamydia aangetroffen, terwijl dat in 2019 nog 18,4 procent was. Bij vrouwen gaat het om respectievelijk 17,9 procent en 15,3 procent.