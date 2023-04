Na ruim een maand dassenoverlast weer treinen bij Molkwerum

Delen via E-mail

Vanaf maandag rijden er weer treinen over het spoor bij het Friese Molkwerum. Het treinverkeer ligt daar sinds 13 maart stil vanwege schade door een dassenburcht onder het spoor. De schade is vrijdag hersteld.

Het gaat om het traject tussen Workum en Stavoren, waar één keer per uur een trein rijdt. Tijdens de herstelwerkzaamheden werden er stopbussen ingezet.

De dassen mogen in de buurt van het spoor graven. Maar als ze tunnels bouwen, worden die dichtgegooid.

Voor de dassen zijn twee kunstburchten gebouwd als alternatieve woonplek. Het is onbekend of de dassen deze al gebruiken. Op wildcamera's is wel te zien dat ze er rondscharrelen.