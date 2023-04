Verdachte Drentse verpleegkundige werkte in meerdere ziekenhuizen

De verpleegkundige die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten in het ziekenhuis in Assen, werkte daarvoor in meerdere ziekenhuizen. Dat zeggen bronnen tegen Dagblad van het Noorden

Volgens de krant werkte de dertigjarige verdachte niet alleen in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), maar ook in het Groninger Martini Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook zou hij stage hebben gelopen bij een ziekenhuis in Duitsland.

De man werkte sinds oktober 2019 in het WZA. Tijdens de coronapandemie werkte hij op de longafdeling. Daar zou hij de strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht hebben gepleegd. Maar wat er precies is voorgevallen, en om hoeveel mensen het gaat, is vooralsnog onduidelijk.

Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend dat de man is aangehouden. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Justitie kwam de man op het spoor nadat het ziekenhuis naar de politie was gestapt. Dat deed het na een melding die een paar weken geleden is gedaan. De verpleegkundige werd direct op non-actief gesteld. "Op die manier kon hij het gedrag uit de melding niet voortzetten", zei het ziekenhuis.

Hans Mulder van de raad van het bestuur zei tegen NU.nl dat de medewerkers van het ziekenhuis "enorm verdrietig" waren. "Die hebben in covidtijd in het oog van de storm gezeten. Dat je dit dan nu te horen krijgt, een zaak waarvan je je niet kan voorstellen dat het gebeurt."