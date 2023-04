Weerbericht: Op veel plekken regen, voor wat zon moet je in het zuiden zijn

Het weer is vrijdag anders dan de afgelopen dagen. Op veel plekken is het bewolkt en boven het midden van het land hangt lange tijd een regengebied.

In de loop van de dag trekt het regengebied wat richting het noorden. Er vallen van tijd tot tijd buien. In de namiddag of in de avond is ook onweer of hagel mogelijk. De oostenwind is matig: kracht 2 tot 4.