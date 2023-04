Weerbericht: Bewolkt, nat en in de avond kans op een flinke onweersbui

In vergelijking met de afgelopen dagen is het weer vrijdag een stuk minder lekker. Op veel plekken is het bewolkt en boven het midden van het land hangt lange tijd een regengebied. In de avond kan het plaatselijk gaan onweren.

In het zuiden van het land is het vaak wel droog. Daar kan het 16 graden Celsius worden en breekt soms ook de zon door.

Ook in het noorden van het land is het lange tijd droog en kan het zelfs opwarmen tot 19 graden. Op plekken waar het regent wordt het niet warmer dan 13 graden.

In de loop van de dag trekt het regengebied wat richting het noorden. Er vallen van tijd tot tijd buien. De oostenwind is matig: kracht 2 tot 4.

In de avond komen in het hele land plaatselijk onweersbuien voor. Het KNMI waarschuwt daarvoor met code geel. Tijdens die buien kan er in korte tijd veel neerslag vallen, komen zware windstoten voor en is er zelfs een kleine kans op hagel.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte