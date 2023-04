Verdachten van doodsteken jeugdhulpverlener Emmen waren op zoek naar geld

Twee jongeren die worden verdacht van een dodelijke steekpartij in een jeugdzorginstelling in Emmen waren op zoek naar geld. Dat bleek donderdag tijdens een inleidende zitting in Assen.

De verdachten, een zestienjarige jongen uit Ruinerwold en een negentienjarige man uit Emmen, waren naar eigen zeggen op zoek naar een kluis in de instelling.

In eerste instantie werden de tieners er door een twintigjarige man uit Emmen op uitgestuurd om een tankstation te overvallen. Maar toen de pomp gesloten bleek, besloten ze de kluis te stelen uit de kliniek waar de zestienjarige op dat moment verbleef.

Ze mochten niet zonder buit terugkeren. De twintiger zou de jongeren onder druk hebben gezet. Hij zorgde daarbij voor wapens en gezichtsbedekking. De jongeren voelden zich niet veilig genoeg om met lege handen terug te keren.

Tijdens het dodelijke incident werd een 26-jarige medewerker in haar hals gestoken en tegen haar hoofd getrapt. Ze overleed ter plekke. De twee tieners ontkennen beiden dat ze hebben gestoken en wijzen elkaar aan als schuldige.

Twintiger verdacht van aansturen jeugdbende

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er voldoende aanwijzingen dat de jongen van zestien heeft gestoken. Het OM gaat uit van doodslag. De negentienjarige gaat voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum.

De strafbare feiten werden volgens het OM telkens bedacht en voorbereid in de woning van de oudste verdachte. Hij zou een jeugdbende hebben aangestuurd. De man wordt onderzocht door een psycholoog en een psychiater.