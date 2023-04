Avondspits ondanks start meivakantie niet drukker dan normale donderdag

Hoewel voor veel Nederlanders vandaag de meivakantie begon, was de avondspits niet drukker dan gewoonlijk op donderdag.

"Het was een drukke spits, maar niet drukker dan normaal op donderdag", zegt een woordvoerder van de ANWB tegen NU.nl. "Er was vooral veel woon-werkverkeer op de wegen. Met name in de Randstad was het druk, maar van een monsterspits was geen sprake".