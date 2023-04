Vrouw (71) trapt niet in babbeltruc en helpt politie oplichter te pakken

Een oplichter die in Amsterdam de pinpas van een 71-jarige vrouw heeft geprobeerd te stelen, is maandag aangehouden. Hij dacht haar met een babbeltruc te kunnen overtuigen, maar ze was hem te slim af.

De vrouw werd afgelopen maandag om 15.30 uur gebeld door iemand die zich voordeed als een bankmedewerker. Hij vertelde dat een collega 's avonds zou langskomen om haar betaalpas op te halen. Ze hoefde de pas alleen in een envelop te stoppen. De dag erna zou de vrouw een nieuwe ontvangen.

Ze trapte niet in deze babbeltruc, maar deed alsof ze de beller geloofde. Toen de man had opgehangen, belde ze meteen de politie. Diezelfde avond stonden enkele agenten in burger klaar om de boel in de gaten te houden.

Om 19.15 uur werd de Amsterdamse opnieuw gebeld. Ze kreeg een code die ze moest doorgeven aan de man die de pas kwam ophalen. Die zou de code ook kennen. Dat moest duidelijk maken dat de bankmedewerker te vertrouwen is.

Ruim een uur later ging de bel en deed de vrouw open. Ze overhandigde de man een envelop waar de pas zogenaamd in zat. Hij liep weg met de envelop in zijn broekzak. De politie kon de twintigjarige oplichter zo op heterdaad betrappen en arresteren.

De man werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Donderdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal bepalen of de verdachte in bewaring of op vrije voeten wordt gesteld.