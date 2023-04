NVWA verbiedt 'therapeutische schommels' die kinderen kunnen wurgen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft zogenoemde 'therapeutische schommels' donderdag verboden. De schommels bestaan uit een flexibele doek die in een lus hangt, waardoor een kind erin kan schommelen. De doeken kennen een "ernstig risico" op verwurging.

De therapeutische schommel is ontwikkeld voor kinderen met prikkelverwerkingsproblemen. De bedoeling is dat kinderen de schommels gebruiken om tot rust te komen. Maar uit onderzoek van de NVWA blijkt dat de doeken erg gevaarlijk zijn.

Het onderzoek richtte zich op vier schommels die nu op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. De kans is bij deze schommels reëel dat kinderen tijdens het spelen of experimenteren met het doek verstrikt en buiten bewustzijn raken, blijkt uit het onderzoek.

Ook in andere landen ging het al gruwelijk mis met de schommels. In Australië raakte in 2020 een twaalfjarige jongen buiten bewustzijn doordat het doek om zijn nek was gewikkeld. In de Verenigde Staten kwam een jaar later een twaalfjarige jongen op deze manier om het leven.