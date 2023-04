Politie houdt tweede verdachte aan na reeks geweldsincidenten in Purmerend

Delen via E-mail

De politie heeft donderdag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de geweldsincidenten die vorige week plaatsvonden in de gemeente Purmerend.

Het gaat om een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De verdachte zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De man wordt door de politie gehoord.

De gemeente Purmerend werd vorige week geteisterd door een reeks geweldincidenten. Op dinsdagavond 11 april vond er een schietpartij plaats in het dorp Middenbeemster. De ochtend erna werden in Purmerend rond 4.30 uur enkele ramen van woningen beschadigd door kogelinslagen. Ook zou er een brandbom in dezelfde straat zijn afgestoken.