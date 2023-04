ANWB verwacht drukke avondspits door begin van de meivakantie

De ANWB verwacht donderdag een extra drukke avondspits vanwege de start van de meivakantie. Die begint voor veel mensen vandaag al. Ook morgen kan het druk op de wegen zijn.

Mensen nemen vaak de vrijdag vrij en sommige scholen lassen morgen een studiedag in. Daardoor gaat voor veel mensen de meivakantie vandaag al van start. Bovendien is donderdag al de drukste dag van de week en wordt er op sommige plekken regen verwacht, waardoor de files flink kunnen oplopen.

De verwachting is dat de meeste vertraging donderdagmiddag ontstaat op de wegen vanaf Utrecht in de richting van het zuiden. Ook tussen Arnhem en de Duitse grens wordt het naar verwachting druk.

Verder worden er files in Noord-Brabant en in het midden van het land verwacht, net als op wegen richting de Veluwe en op de weg tussen Apeldoorn en Eindhoven. Daarnaast is het de komende dagen in de Bollenstreek druk vanwege het Bloemencorso.