Brand in Den Haag waarbij vijf gewonden vielen blijkt te zijn aangestoken

Een brand die in de nacht van dinsdag op woensdag woedde in een appartementencomplex in Den Haag blijkt te zijn aangestoken. Door de brand raakten vijf mensen gewond, van wie twee ernstig nadat ze uit een raam waren gesprongen.

De brand brak rond 3.00 uur uit in het complex aan de Prinsegracht. Het vuur woedde in het trappenhuis, maar was volgens Veiligheidsregio Haaglanden snel onder controle.

Vijf bewoners raakten gewond. Drie van hen ademden rook in en zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Twee mensen sprongen vanuit een raam naar beneden en raakten zodanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten.

Alle veertien woningen werden ontruimd. De dertig bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen café. In totaal raakten acht woningen zodanig beschadigd dat ze tijdelijk niet bewoonbaar zijn.