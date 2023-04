Noodverordening in deel Limburgs bos na vermoedelijke brandstichting in caravan

In een deel van De Heldense Bossen in Noord-Limburg geldt sinds woensdagavond een noodverordening. De gemeente nam de maatregel nadat dinsdagavond een caravan was afgebrand in dat deel van het bos. Die brand was vermoedelijk aangestoken.

Het nu afgesloten deel van het bos wordt al zeker zes maanden gebruikt door demonstrerende woonwagenbewoners. Zij wachten al jaren op een woonwagenplek, maar komen er niet uit met de gemeente Peel en Maas.

De gemeente stelde een plek voor waar de familie niet naartoe wil, omdat daar een familielid woont met wie zij ruzie hebben, meldt 1Limburg. Als protest zette de familie haar woonwagenkamp op in het bos. Toen de gemeente dit kamp eerder wilde verwijderen, stak de rechter daar een stokje voor.

Dinsdagavond verwoestte een brand een van de caravans in het kamp. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat. Met de noodverordening wil de gemeente voorkomen dat dit nog eens gebeurt en tegelijkertijd ook het natuurgebied beschermen.