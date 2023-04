Voedselverspilling neemt nog steeds af, maar het gaat niet hard genoeg meer

Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar gooiden mensen thuis gemiddeld 33,4 kilo voedsel per persoon weg. Dat is 23 procent minder dan in 2015, maar de daling gaat minder snel dan in voorgaande jaren.

We gooien vooral brood en deegwaren weg (6,2 kilogram per persoon), blijkt uit cijfers van het Voedingscentrum. Op de tweede plaats staat groente, gevolgd door fruit (4,3 kilogram), aardappelen (2,8 kilogram) en zuivel (2,8 kilogram).

Het Voedingscentrum brengt de voedselverspilling van mensen thuis sinds 2010 elke drie jaar in kaart. Sinds 2020 zijn alle landen van de Europese Unie verplicht voedselverspilling bij te houden.

Tussen 2015 en 2022 gooiden Nederlanders op jaarbasis zo'n 10 kilo voedsel per persoon minder weg. Maar de laatste jaren daalde onze verspilling veel minder snel. Zo daalde de verspilling op jaarbasis tussen 2019 en vorig jaar met minder dan 1 kilo.

'Complexere gedragsverandering' nodig tegen verspilling

Het produceren, vervoeren, verpakken en bereiden van voedsel belast het milieu. Als er thuis minder eten verspild wordt, scheelt dat in de uitstoot van broeikasgassen, landgebruik en waterverbruik.

De overheid wil dat de voedselverspilling in 2030 gehalveerd is ten opzichte van 2015. "Als er inderdaad sprake is van stagnatie en deze zet door in 2025, dan wordt de kans om het doel van 50 procent vermindering in 2030 te halen erg klein", zegt het Voedingscentrum.

Het voorlichtingscentrum denkt dat het steeds moeilijker wordt voor mensen om minder eten weg te gooien. Juist nu ze al minder verspillen is "complexere gedragsverandering" nodig.

Supermarkten ook verantwoordelijk

Het Voedingscentrum wijst op de verantwoordelijkheid van supermarkten en producenten bij het tegengaan van verspilling. Zij kunnen bijvoorbeeld kleinere porties aanbieden. Daarnaast kunnen ze duidelijker zijn over het bewaren van voedsel en hoe je met houdbaarheidsdata moet omgaan.

Minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kijkt vooral naar het bedrijfsleven om voedselverspilling terug te dringen. Daar moet volgens hem "echt een tandje bij." Hij ziet daar wel goede voorbeelden. Zoals supermarkten die 8 procent van het overtollige brood laten verwerken tot veevoer.