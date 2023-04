OM weer in de fout: adres van kroongetuige naar moordverdachte gestuurd

Het Openbaar Ministerie heeft het adres van een beschermde kroongetuige onthuld in een document dat naar een moordverdachte werd gestuurd. Dat hebben onderzoeksjournalisten van Follow The Money ontdekt.

Het buitenlandse adres waar kroongetuige Nidal S. tot voor kort verbleef, werd vermeld in een oproep voor de moordverdachte. S. wordt in ruil voor zijn getuigenis beschermd door het OM.

"Dit is een blunder en bovendien heel erg onverantwoord. Het Openbaar Ministerie trekt te pas en te onpas de veiligheidskaart", zegt de advocaat van de kroongetuige, Peter Schouten, tegen Follow The Money. "Alle informatie die het Openbaar Ministerie in dit geval heeft gelekt, is risicovol."

Kroongetuige S. liet de politie en justitie eerder weten dat hij belangrijke informatie over drie moordzaken heeft. Deze informatie zou hij zelf hebben gekregen van de verdachten van die moorden terwijl hij in de gevangenis zat.

S. was zelf niet betrokken bij de moordzaken, maar zat een celstraf uit vanwege andere strafbare feiten. Uit psychisch onderzoek is gebleken dat hij de neiging heeft onwaarheden te vertellen, schrijft Follow The Money. Desondanks heeft het OM een kroongetuigendeal met S. gesloten.

Naast bescherming werd S. drie jaar minder celstraf beloofd. Verder hoeft hij maar de helft van zijn criminele winst terug te betalen aan de Staat.

OM maakte ook al fouten rond getuigenbescherming in Marengo-proces

De onthulling van het adres van kroongetuige S. is opnieuw een flinke misstap van het OM in een getuigenbeschermingstraject. Eerder blunderde het in het Marengo-proces door foto's van kroongetuige Nabil B. te lekken.

Uit een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bleek dat fouten van het OM hebben bijgedragen aan de moord op journalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B.

Het kabinet debatteert donderdag over dit rapport. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) erkent en betreurt de "pijnlijke fouten". Ze heeft de nabestaanden inmiddels ook excuses aangeboden.