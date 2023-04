Weerbericht: Wolken en regen, maar tussendoor schijnt de zon

De bewolking neemt toe en het blijft wisselvallig. Vanmiddag kunnen we enkele buien verwachten, maar tussendoor schijnt de zon nog wel. Het wordt vandaag 10 tot 12 graden.

In de ochtend schijnt de zon vooral in het westen nog geregeld, maar op andere plekken is het bewolkt. De bewolking neemt vanuit het oosten verder toe, en in de ochtend valt er een spatje regen.