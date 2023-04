Kamer start debat over fouten rond moord op De Vries, Wiersum en Reduan B.

De Tweede Kamer gaat donderdag in debat met justitieminister Dilan Yeşilgöz over de ernstige fouten die de politie en het Openbaar Ministerie maakten in aanloop naar de moord op journalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B., de broer van een kroongetuige in het liquidatieproces Marengo.

Het debat volgt op een zeer kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de beveiliging van de slachtoffers en hun naaste omgeving. Uit dit rapport bleek dat de overheidsdiensten informatie niet of niet goed met elkaar deelden. Hierdoor werd er geen passende actie ondernomen.

Yeşilgöz erkent de "pijnlijke fouten" en betreurt ze, liet ze onlangs in een brief aan de Kamer weten. Ze heeft inmiddels ook excuses gemaakt aan de nabestaanden. De minister was al bezig om het stelsel van bewaken en beveiligen anders in te richten, maar dat blijkt volgens haar niet voldoende.