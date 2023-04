Inlichtingendienst waarschuwt: China aast op onze ruimtevaarttechnologie

China wil volgens de militaire inlichtingendienst MIVD kennis en goederen uit de Nederlandse ruimtevaartsector ontfutselen. Vorig jaar heeft de dienst verschillende Chinese pogingen om onze (militaire) technologie te bemachtigen, ontdekt en voorkomen.

De Chinezen zijn met name geïnteresseerd in hoogwaardige technologie en de scheepvaartindustrie. Via dekmantelbedrijven proberen de Chinezen militaire technologie te verwerven, staat in het jaarverslag van de dienst.